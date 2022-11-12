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Георгий Джикия оценил победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Георгий Джикия оценил победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе в матче с «Локомотивом» (2:1). На голы Квинси Промеса и Данилы Пруцева железнодорожники ответили мячом Вильсона Изидора.

«Что случилось в конце игры? Пропустили. Бывает. Самое главное, что выиграли. Всех поздравляю. Давайте начнём с позитива, а то сразу с негатива начали. За «Локомотив» болеете, что ли?

Практически всю игру «Спартак» доминировал, играл хорошо и очень легко давалось играть? Вот, отлично! Выиграли в заключительной игре чемпионата первой половины — все молодцы. Важные три очка. Всё хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв, заняв вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.

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