Вильсон Изидор прокомментировал слухи, что он может приостановить контракт с «Локомотивом»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор опроверг, что зимой может приостановить контракт с московской командой.
«Зимой я могу приостановить контракт с «Локомотивом»? Нет, это не так», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
22-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В нынешнем сезоне Вильсон принял участие в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Изидор является воспитанником «Ренна».
«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.
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