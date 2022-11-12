Вильсон Изидор прокомментировал слухи, что он может приостановить контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор опроверг, что зимой может приостановить контракт с московской командой.

«Зимой я могу приостановить контракт с «Локомотивом»? Нет, это не так», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

22-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». В нынешнем сезоне Вильсон принял участие в 16 матчах чемпионата России и Фонбет Кубка России, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Изидор является воспитанником «Ренна».

«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.