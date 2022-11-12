Тикнизян: ЦСКА — это прошлое. Не было ни одного дня, чтобы пожалел о переходе в «Локо»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, жалеет ли о переходе в стан железнодорожников из московского ЦСКА.



«Не было ни одного дня, чтобы я пожалел о переходе в «Локомотив». Я играю тут практически каждую игру — у меня хорошие отношения с товарищами и руководством. Я просто верю в лучшее. Не хочется сравнивать команды. Но ЦСКА — это прошлое», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА 4 августа 2021 года. За железнодорожников он провёл 35 матчей, не забив голов.

«Локомотив», у которого 13 очков, остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. В случае если завтра, 13 ноября, «Химки обыграют «Сочи», железнодорожники могут опуститься в зону вылета российского чемпионата.