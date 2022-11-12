Наир Тикнизян: в «Локомотиве» нет никаких мыслей о Первой лиге. Мы останемся в РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что в стане железнодорожников не думают о том, что команда может вылететь в Первую лигу. После 17 матчей у «Локомотива» 13 очков, по итогам тура обойти команду Андрея Фёдорова могут «Химки», которые свой матч 17-го тура проведут позже.



«В «Локомотиве» нет никаких мыслей о Первой лиге. Мы в Премьер-Лиге — мы здесь и останемся», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В матче 17-го тура «Локомотив» уступил «Спартаку» со счётом 1:2. На голы Квинси Промеса и Данилы Пруцева железнодорожники смогли ответить лишь мячом Вильсона Изидора.

В первой игре после зимнего перерыва «Локомотив» 5 марта встретится с «Ростовом» в выездном матче.