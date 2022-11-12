Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наир Тикнизян: в «Локомотиве» нет никаких мыслей о Первой лиге. Мы останемся в РПЛ

Наир Тикнизян: в «Локомотиве» нет никаких мыслей о Первой лиге. Мы останемся в РПЛ
Комментарии

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что в стане железнодорожников не думают о том, что команда может вылететь в Первую лигу. После 17 матчей у «Локомотива» 13 очков, по итогам тура обойти команду Андрея Фёдорова могут «Химки», которые свой матч 17-го тура проведут позже.

«В «Локомотиве» нет никаких мыслей о Первой лиге. Мы в Премьер-Лиге — мы здесь и останемся», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В матче 17-го тура «Локомотив» уступил «Спартаку» со счётом 1:2. На голы Квинси Промеса и Данилы Пруцева железнодорожники смогли ответить лишь мячом Вильсона Изидора.

В первой игре после зимнего перерыва «Локомотив» 5 марта встретится с «Ростовом» в выездном матче.

Новость по теме
Наир Тикнизян заявил, что ничего не знает о приходе Михаила Галактионова в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022