Наир Тикнизян заявил, что ничего не знает о приходе Михаила Галактионова в «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, знает ли он подробности прихода в клуб Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников из «Пари Нижний Новгород».

«Галактионов приходит в «Локомотив»? Ничего не знаю. Мы просто концентрируемся на тренировочном процессе. Сейчас у нас два выходных, потом тренировка — буду концентрироваться на этом», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», где железнодорожники уступили со счётом 1:2. После этого проигрыша команда с 13 набранными очками осталась на 14-й позиции турнирной таблицы в зоне стыковых матчей.