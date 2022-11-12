Изидор: Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отреагировал на слова капитана команды Дмитрия Баринова. Ранее полузащитник заявил, что в составе железнодорожников есть футболисты, которым наплевать.

«Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде.



Я хочу заверить, что каждый игрок хочет перевернуть ситуацию и хочет, чтобы команда начала выигрывать. Вся команда отдаётся и на тренировках, и во время игры», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.