Изидор: Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отреагировал на слова капитана команды Дмитрия Баринова. Ранее полузащитник заявил, что в составе железнодорожников есть футболисты, которым наплевать.
«Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде.
Я хочу заверить, что каждый игрок хочет перевернуть ситуацию и хочет, чтобы команда начала выигрывать. Вся команда отдаётся и на тренировках, и во время игры», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.
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