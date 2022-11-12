Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор: Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде

Изидор: Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отреагировал на слова капитана команды Дмитрия Баринова. Ранее полузащитник заявил, что в составе железнодорожников есть футболисты, которым наплевать.

«Баринов сказал, есть игроки, которым плевать? Это не совсем соответствует правде.

Я хочу заверить, что каждый игрок хочет перевернуть ситуацию и хочет, чтобы команда начала выигрывать. Вся команда отдаётся и на тренировках, и во время игры», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» после 17 матчей Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Если московская команда закончит сезон на этом месте, то ей предстоит сыграть в стыковых матчах.

«Локомотив» живёт в страшном сне. Команда рискует провести зиму в зоне вылета «Локомотив» живёт в страшном сне. Команда рискует провести зиму в зоне вылета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022