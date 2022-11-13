Месси — в заявке «ПСЖ» на матч с «Осером». Была информация, что он заранее уедет в сборную

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси включён в заявку команды на матч французской Лиги 1 с «Осером», который состоится в воскресенье, 13 ноября, на «Парк де Пренс». Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье включил в заявку на игру 21 футболиста:
вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рико, Александр Летелье;
защитники: Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Хуан Бернат, Данилу Перейра, Норди Мукиэле, Эль-Шадай Битшиабу;
полузащитники: Марко Верратти, Витинья, Ренату Саншеш, Пабло Сарабия, Нуну Мендеш, Карлос Солер, Уоррен Заир-Эмери;
нападающие: Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси, Уго Экитике.
Ранее в СМИ была информация о том, что Месси может покинуть расположение «ПСЖ» 7 или 8 ноября, чтобы отправиться в сборную Аргентины и заранее приступить к подготовке к чемпионату мира в Катаре.
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