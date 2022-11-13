«Челси» выдал худшую безвыигрышную серию в АПЛ за последние 10 лет
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«Челси» не может победить в чемпионате Англии на протяжении пяти матчей кряду, что является худшим показателем за последние 10 лет, сообщается в «твиттере» Squawka.
12 ноября «Челси» не выезде проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Таким образом, команда продлила серию поражений до трёх матчей. Ранее команда дважды сыграла вничью в чемпионате Англии. В последний раз лондонский клуб побеждал в АПЛ 16 октября – в матче 11-го тура с «Астон Виллой» (2:0).
После 14 туров чемпионата Англии «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очков. От зоны еврокубков команда отстаёт на два очка.
В следующем туре «Челси» встретится с «Борнмутом». Матч состоится 27 декабря, начало матча – 20:30 мск.
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