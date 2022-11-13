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«Этот вариант нам нравится». Агент вингера «Партизана» Терзича – об интересе ЦСКА

«Этот вариант нам нравится». Агент вингера «Партизана» Терзича – об интересе ЦСКА
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Веселин Мутавджич, агент правого вингера белградского «Партизана» Николы Терзича, высказался об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА. Информация об этом накануне появилась в СМИ.

«Никола Терзич показал, что он – один из самых талантливых молодых игроков Сербии. Поэтому меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА. Этот вариант мне и игроку нравится.

Никола продемонстрировал свой талант, свой потенциал в матчах за «Партизан» и сборную Сербии. Интерес со стороны российских клубов к Николе был и раньше. Дождёмся окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», – приводит слова Мутавджича Sport24.

22-летний Никола Терзич в текущем сезоне принял участие в восьми матчах «Партизана» в чемпионате Сербии, но провёл в них суммарно 265 минут, и забил один мяч (9 октября в игре с «Вождовацем»). Всего за клуб – 48 матчей во всех турнирах, семь голов. Контракт Терзича с «Партизаном» рассчитан до конца 2024 года.

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