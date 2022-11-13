Лапорта заявил, что у него не было мыслей об отставке Хави из «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с оценкой работы наставника команды Хави на своём посту в стане каталонцев.
«Думал ли хоть раз о том, что с Хави, вероятно, придётся расстаться? Ни разу. Мы полностью доверяем ему как тренеру. И я могу заверить вас, что мы очень гордимся нашим тренером.
Он очень хорошо знает команду, осознаёт и то, в какое время пришёл сюда. Также он знает, как объяснить, какие именно компоненты можно улучшить», — цитирует Лапорту Diario Sport.
В чемпионате Испании после 14 туров сине-гранатовые занимают в турнирной таблице первое место с 37 очками. Команда Хави опережает своего ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на два балла.
42-летний специалист возглавил каталонский клуб осенью 2021 года.
Лапорта танцует в Лас-Вегасе. Видеоролик:
- 13 ноября 2022
-
05:58
-
05:46
-
05:40
-
04:55
-
04:51
-
04:45
-
04:36
-
04:26
-
04:16
-
04:03
-
03:48
-
03:27
-
03:24
-
03:16
-
03:06
-
02:45
-
02:44
-
02:05
-
01:57
-
01:43
-
01:42
-
01:22
-
00:52
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:21
- 12 ноября 2022
-
23:56
-
23:53
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05