Лапорта заявил, что у него не было мыслей об отставке Хави из «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с оценкой работы наставника команды Хави на своём посту в стане каталонцев.

«Думал ли хоть раз о том, что с Хави, вероятно, придётся расстаться? Ни разу. Мы полностью доверяем ему как тренеру. И я могу заверить вас, что мы очень гордимся нашим тренером.

Он очень хорошо знает команду, осознаёт и то, в какое время пришёл сюда. Также он знает, как объяснить, какие именно компоненты можно улучшить», — цитирует Лапорту Diario Sport.

В чемпионате Испании после 14 туров сине-гранатовые занимают в турнирной таблице первое место с 37 очками. Команда Хави опережает своего ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на два балла.



42-летний специалист возглавил каталонский клуб осенью 2021 года.

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