Жоан Лапорта: переход Левандовского имел решающее значение для «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об игроках, которые пополнили состав каталонского клуба в минувшее трансферное окно. Сине-гранатовые лидируют в Примере, имея в активе 37 очков и на два очка опережая мадридский «Реал», но не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».



«Все наши подписания оправдывают ожидания. Есть футболисты, которые в силу разных обстоятельств не показали своей лучшей игры, например, Кристенсен, Кессье, Бельерин. Но мы им полностью доверяем. Рафинья – это большой вклад в команду, который усиливает нас и дополняет Дембеле в группе атаки.



Переход Левандовского имел решающее значение для нашего клуба, это даёт нам чемпионский состав, способный добиться успехов. Роберт обладает голевым чутьём и всегда присматривает за товарищами по команде, даёт ценные советы, это очень серьёзный и ответственный игрок, который поднимает наш престиж.



Кунде очень успешен. С первого дня он заслужил доверие болельщиков своей надёжной игрой. Это очень стабильный защитник», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Новость по теме «Барселона» и «Арсенал» хотят провести товарищеский матч во время чемпионата мира

Топ голевых передач 14-го тура Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.