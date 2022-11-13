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Александр Рязанцев объяснил, почему «Торпедо» проиграло «Зениту»

Александр Рязанцев объяснил, почему «Торпедо» проиграло «Зениту»
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев назвал причины поражения команды в матче с «Зенитом» (0:2). Победу клубу из Санкт-Петербурга принесли голы Малкома и Клаудиньо.

«У нас хорошо получалось сдерживать «Зенит». Мы планировали выбегать в острые контратаки, но нам не удалось. Во втором тайме было сильное давление от питерцев. Как следствие мы пропустили гол. Были ли у нас шансы на ничью? Если бы мы хорошо сыграли на стандартах, то да. Но, к сожалению, мы этого не сделали.

«Зенит» силён. Мы готовились к матчу в том числе по их игре с «Ахматом». Смотрели самые сильные и слабые стороны. Чтобы их обыграть, нужно стараться контратаковать и быстро выбегать в атаку», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

На зимний перерыв автозаводцы ушли, имея в активе лишь шесть баллов, команда замыкает турнирную таблицу РПЛ. От «Локомотива», который находится в зоне стыковых матчей, «Торпедо» отстаёт на семь очков.

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