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Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ»

Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ»
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Александр Рязанцев, выступающий за московское «Торпедо», высказался об игре действующего чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита» в контексте борьбы за победу в нынешнем сезоне РПЛ, которая может стать для клуба пятой кряду.

«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, имея в своём активе 42 очка.

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