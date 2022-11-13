Полузащитник «Торпедо» Рязанцев: «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ»

Александр Рязанцев, выступающий за московское «Торпедо», высказался об игре действующего чемпиона страны санкт-петербургского «Зенита» в контексте борьбы за победу в нынешнем сезоне РПЛ, которая может стать для клуба пятой кряду.

«Зенит» уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да. Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идёт к пятому чемпионству подряд. «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, после 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, имея в своём активе 42 очка.