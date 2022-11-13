Фёдор Смолов: «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов подвёл итоги года для команды, заявив, что по сравнению с прошлым сезоном уровень мастерства состава бело-голубых стал слабее.
«Всегда можно сказать, что можно было сыграть лучше, больше забить и принести больше пользы команде. При этом считаю, что по сравнению с прошлым сезоном команда по уровню мастерства стала немного слабее. Пришли много молодых ребят на ключевые позиции, например, в центре защиты, где реально важен опыт. Они прогрессируют, но без ошибок в футболе не бывает. Это часть процесса становления команды.
Нужно постараться завершить эту часть чемпионата победой и порадовать наших болельщиков. Если удастся воплотить это в жизнь, то можно будет сказать, что этот отрезок сезона мы прошли достаточно хорошо», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
- 13 ноября 2022
-
14:35
-
14:20
-
14:17
-
14:09
-
14:08
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
13:00
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:01
-
11:34
-
11:15
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:44
-
10:44
-
10:30
-
10:25
-
10:19
-
10:16
-
10:15
-
09:50
-
09:49