Фёдор Смолов: «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов подвёл итоги года для команды, заявив, что по сравнению с прошлым сезоном уровень мастерства состава бело-голубых стал слабее.

«Всегда можно сказать, что можно было сыграть лучше, больше забить и принести больше пользы команде. При этом считаю, что по сравнению с прошлым сезоном команда по уровню мастерства стала немного слабее. Пришли много молодых ребят на ключевые позиции, например, в центре защиты, где реально важен опыт. Они прогрессируют, но без ошибок в футболе не бывает. Это часть процесса становления команды.

Нужно постараться завершить эту часть чемпионата победой и порадовать наших болельщиков. Если удастся воплотить это в жизнь, то можно будет сказать, что этот отрезок сезона мы прошли достаточно хорошо», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.