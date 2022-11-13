Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов: «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном

Фёдор Смолов: «Динамо» стало слабее по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов подвёл итоги года для команды, заявив, что по сравнению с прошлым сезоном уровень мастерства состава бело-голубых стал слабее.

«Всегда можно сказать, что можно было сыграть лучше, больше забить и принести больше пользы команде. При этом считаю, что по сравнению с прошлым сезоном команда по уровню мастерства стала немного слабее. Пришли много молодых ребят на ключевые позиции, например, в центре защиты, где реально важен опыт. Они прогрессируют, но без ошибок в футболе не бывает. Это часть процесса становления команды.

Нужно постараться завершить эту часть чемпионата победой и порадовать наших болельщиков. Если удастся воплотить это в жизнь, то можно будет сказать, что этот отрезок сезона мы прошли достаточно хорошо», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Новость по теме
Смолов: больше всех в РПЛ забил Акинфееву? Круто, он лучший вратарь в российской истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022