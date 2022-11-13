Смолов: больше всех в РПЛ забил Акинфееву? Круто, он лучший вратарь в российской истории

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов признался, что не владеет секретом забивания голов в ворота Игоря Акинфеева. Форвард отличился в матчах Российской Премьер-Лиги с Акинфеевым в составе восемь раз.
«Нет никакого секрета. Даже не знал, что больше всего забил именно Игорю. Это круто, потому что считаю его лучшим вратарём в российской истории. Игорь – настоящая легенда и хороший человек.
О чём говорили в перерыве после матча первого круга? Мы просто перекинулись парой слов. Мы и непосредственно после гола его обсудили. Я говорил, что нас, тех, кто давно играет, осталось уже мало и нужно друг друга поддерживать (смеётся)», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 13 ноября. Начало – в 19:30 мск.
- 13 ноября 2022
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