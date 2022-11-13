Магомед Адиев заявил, что сборная России может сыграть с Казахстаном в феврале 2023 года

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что его команда может встретиться со сборной России в феврале 2023 года в товарищеском матче.



«Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодёжные и юношеские сборные играли. В этом плане есть контакт, почему бы в будущем не сыграть, это возможно. В следующем году у нас 10 игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнёра. Если договорятся наши федерации, почему бы нет? С радостью сыграем», — приводит слова Адиева «РИА Новости Спорт».



Сборная России в ходе ноябрьского сбора сыграет с командами Таджикистана и Узбекистана. В последнем матче подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию со счётом 2:1.

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