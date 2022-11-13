Владимиру Сычевому после хет-трика «Краснодару» принесли пиццу на поле

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, ранее жаловавшийся на нехватку пиццы для себя из-за послематчевых интервью, получил её на поле сразу же после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (5:1). В этой встрече он оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, Сычевой стал первым игроком РПЛ с сезона-2020/2021, которому удалось за один сезон оформить два хет-трика. В том розыгрыше ими были нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.



В нынешнем сезоне чемпионата России Сычевой забил 14 голов в 15 матчах. Он лучший бомбардир лиги. Столько же голов у форварда «Спартака» Квинси Промеса, но нидерландец потратил на голы большее количество минут.