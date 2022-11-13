Тульский «Арсенал» дома уверенно обыграл «Краснодар-2»

Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Арсенал» принимал «Краснодар-2». Встреча между командами проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток главного арбитра матча Михаила Черемных прозвучал в 16:00 мск.

Первыми вперёд в матче вышли футболисты «Краснодар-2». Произошло это на 20-й минуте встречи, когда защитник Данила Гайворонский реализовал свой голевой момент. Долгое время гости вели в матче, пока на 65-й минуте нападающий Камран Алиев не сравнял счёт. Через три минуты «Арсенал» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Сергея Ткачёва. На 83-й минуте хозяева забили ещё один гол — отличился Кирилл Панченко. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу тульского «Арсенала».