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Тульский «Арсенал» дома уверенно обыграл «Краснодар-2»

Тульский «Арсенал» дома уверенно обыграл «Краснодар-2»
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Арсенал» принимал «Краснодар-2». Встреча между командами проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток главного арбитра матча Михаила Черемных прозвучал в 16:00 мск.

Первыми вперёд в матче вышли футболисты «Краснодар-2». Произошло это на 20-й минуте встречи, когда защитник Данила Гайворонский реализовал свой голевой момент. Долгое время гости вели в матче, пока на 65-й минуте нападающий Камран Алиев не сравнял счёт. Через три минуты «Арсенал» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Сергея Ткачёва. На 83-й минуте хозяева забили ещё один гол — отличился Кирилл Панченко. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу тульского «Арсенала».

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
13 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Гайворонский – 20'   1:1 Алиев – 65'   2:1 Ткачёв – 68'   3:1 Панченко – 82'
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