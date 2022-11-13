Главный тренер «Рубина» Слуцкий был удалён в концовке встречи с «Енисеем»
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Рубин» принимал «Енисей». На 86-й минуте матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий получил красную карточку от главного арбитра встречи Артёма Чистякова и покинул скамейку запасных.
Матч между «Рубином» и «Енисеем» закончился безголевой ничьей — 0:0. На последних минутах встречи арбитр также удалил полузащитника гостей Никиту Раздорских за вторую жёлтую карточку.
В данный момент «Рубин» идёт на пятом месте Мелбет Первой лиги, набрав по итогам 18 матчей 31 очко. «Енисей», который набрал столько же, находится на позицию выше. В следующем туре «Рубин» встретится с «Уфой», а «Енисей» с «Аланией». Обе игры состоятся в воскресенье, 20 ноября.
Новость по теме«Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем» во встрече Первой лиги
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