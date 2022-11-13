«Родина» на выезде уверенно обыграла «Аланию» в матче Первой лиги
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Сегодня, 13 ноября, состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Алания» принимала «Родину». Встреча между командами проходила на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра матча Ивана Абросимова прозвучал в 17:00 мск.
Первая половина встречи прошла полностью под преимуществом гостей, что реализовалось в виде забитых мячей. На 23-й минуте отличился нападающий Амур Калмыков. Ровно через две минуты форвард Иван Тимошенко укрепил преимущество гостей. На 45-й минуте Амур Калмыков оформил дубль и довёл счёт до разгрома. На три пропущенных мяча гости смогли ответить лишь одним голом на 90-й минуте — отличился Александр Ташаев. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «Родины».
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