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Игрок «Сочи» Кравцов на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев»

Игрок «Сочи» Кравцов на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев»
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0) на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев».

— Гаранин вчера был с командой?
— Без комментариев.
— Когда последний раз его видели?
— Без комментариев.
— Общались с ним?
— Без комментариев.
— Точилин готовил команду к сегодняшнему матчу?
— Без комментариев.
— Точилин давал установку в раздевалке?
— Получается, без комментариев. Давайте не будем говорить про тренера, — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее появилась информация, что старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинет клуб. Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков.

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