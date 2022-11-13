Игрок «Сочи» Кравцов на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев»
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0) на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев».
— Гаранин вчера был с командой?
— Без комментариев.
— Когда последний раз его видели?
— Без комментариев.
— Общались с ним?
— Без комментариев.
— Точилин готовил команду к сегодняшнему матчу?
— Без комментариев.
— Точилин давал установку в раздевалке?
— Получается, без комментариев. Давайте не будем говорить про тренера, — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ранее появилась информация, что старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинет клуб. Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков.
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