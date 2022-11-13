Игрок «Сочи» Кравцов на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0) на пять подряд вопросов журналистов ответил «без комментариев».



— Гаранин вчера был с командой?

— Без комментариев.

— Когда последний раз его видели?

— Без комментариев.

— Общались с ним?

— Без комментариев.

— Точилин готовил команду к сегодняшнему матчу?

— Без комментариев.

— Точилин давал установку в раздевалке?

— Получается, без комментариев. Давайте не будем говорить про тренера, — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее появилась информация, что старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинет клуб. Сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков.