Терехов: Гаранин всё ещё болеет? Понятия не имею. Спрашивайте руководство «Сочи»
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов отказался отвечать на вопрос о состоянии старшего тренера команды Вадима Гаранина, а также объяснил своё решение не рассказывать подробности.
«Гаранин всё ещё болеет? Понятия не имею. Спрашивайте руководство «Сочи». Российский чемпионат настолько особенный, что КДК у нас смотрит всякие интервью, потом штрафует. Во избежание всяких штрафов даже от собственного клуба я не компетентен в этом вопросе», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 13 ноября, «Сочи» обыграл «Химки» со счётом 2:0, благодаря чему набрал 25 очков и закрепился на девятой строчке российского чемпионата.
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