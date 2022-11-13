Брайн Идову оценил шансы «Химок» спастись от вылета из РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову оценил шансы клуба спастись от вылета в Первую лигу.
«Шансы на спасение есть. Ситуация почти такая же, как в прошлом году. Мы смогли вытащить ту ситуацию. Если будем хорошо работать, то будем готовы и сможем спокойно вытащить эту ситуацию
Что делать? Брать очки в каждом матче — можно будет вылезти и выше. Пять очков до места, чтобы остаться в РПЛ напрямую. В прошлом сезоне было пять очков, чтобы просто в стыки попасть. По сравнению с прошлогодней ситуацией, сейчас ситуация даже чуть лучше. Всё в наших руках, ногах и голове», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 13 ноября, «Химки» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:2. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 12 очков после 17 проведённых матчей.
- 13 ноября 2022
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