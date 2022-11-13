Проданы все билеты на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА

Проданы все билеты на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Команды будут играть сегодня, 13 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стадион вмещает 25 716 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Московское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 16 проведённых игр. ЦСКА находится на четвёртой строчке — у команды Владимира Федотова 29 баллов. В первом круге московское дерби завершилось вничью — 1:1. Голами отметились Виллиан Роша и Фёдор Смолов.