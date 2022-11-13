В «Динамо» высказались о будущем Арсена Захаряна в клубе
Поделиться
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем полузащитника московского клуба Арсена Захаряна, который летом мог перейти в лондонский «Челси».
«Мы всегда говорили, что открыты для серьёзных и солидных предложений по Арсену из европейских клубов. Если такие предложения будут возникать, то мы будем конструктивно общаться с теми, кто делает такие предложения», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника три гола и шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что «Челси» не оставил идею с трансфером Арсена и зимой может вновь вернуться с предложением к московскому клубу.
Комментарии
- 13 ноября 2022
-
22:11
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:29
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:49
Партнерский контент