В «Динамо» высказались о будущем Арсена Захаряна в клубе

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем полузащитника московского клуба Арсена Захаряна, который летом мог перейти в лондонский «Челси».

«Мы всегда говорили, что открыты для серьёзных и солидных предложений по Арсену из европейских клубов. Если такие предложения будут возникать, то мы будем конструктивно общаться с теми, кто делает такие предложения», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника три гола и шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что «Челси» не оставил идею с трансфером Арсена и зимой может вновь вернуться с предложением к московскому клубу.