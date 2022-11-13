Гафин объяснил слова Степашина, заявившего, что Шиманьски никогда не вернётся в Россию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил слова Сергея Степашина, заявившего, что польский футболист Себастьян Шиманьски никогда не вернётся в Россию.



«Степашин сказал, что Шиманьски никогда не вернётся в «Динамо»? С Себой мы переподписали контракт. У него следующим летом останется ещё три сезона по контракту. Но при этом мы понимаем, какая на сегодняшний день политическая обстановка… Сергей Владимирович (Степашин. — Прим. «Чемпионата») говорил о том, что вероятность его трансфера не выход очень высокая. Тем более с учётом того, как он играет за «Фейеноорд», который идёт на первом месте в чемпионате Голландии и вышел из группы европейских соревнований с первого места», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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