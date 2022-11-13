Гафин объяснил слова Степашина, заявившего, что Шиманьски никогда не вернётся в Россию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил слова Сергея Степашина, заявившего, что польский футболист Себастьян Шиманьски никогда не вернётся в Россию.
«Степашин сказал, что Шиманьски никогда не вернётся в «Динамо»? С Себой мы переподписали контракт. У него следующим летом останется ещё три сезона по контракту. Но при этом мы понимаем, какая на сегодняшний день политическая обстановка… Сергей Владимирович (Степашин. — Прим. «Чемпионата») говорил о том, что вероятность его трансфера не выход очень высокая. Тем более с учётом того, как он играет за «Фейеноорд», который идёт на первом месте в чемпионате Голландии и вышел из группы европейских соревнований с первого места», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 ноября 2022
-
22:11
-
22:07
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:50
-
21:46
-
21:29
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
19:59
-
19:58
-
19:52
-
19:49