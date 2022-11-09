Степашин: Шиманьски никогда не вернётся в Россию. Продавать футболистов сейчас невозможно

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что польский полузащитник клуба Себастьян Шиманьски не вернётся в Россию.
«Шиманьски никогда не вернётся в Россию. Будет ли он продан «Фейеноорду»? Попробуйте продать с условиями, которые сделали УЕФА и ФИФА — это бесполезно, на самом деле. Продавать футболистов стало практически невозможно.
Что делать с тем, что у него контракт с «Динамо» до 2026 года? Ничего, пусть играет там. Уехал спокойно и будет играть за сборную Польши, будем смотреть. Всё понятно: из Киева приехать в Россию сейчас проще, чем из Польши», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».
Шиманьски перешёл в «Динамо» в 2019 году из польской «Легии». В 2022 году польский футболист перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды.
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- 9 ноября 2022
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