Радимов рассказал, чем Сычевой лучше Соболева

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в нынешнем сезоне РПЛ.
«Год или два назад один молодой футболист «Зенита» играл в аренде в «Иртыше». Волей‑неволей мне приходилось смотреть эти матчи. Там играл Сычевой. Я думал: «Господи, зачем этот человек играет в футбол?» Прогресс этого игрока заметен. Думаю, что он сам так думал. В итоге — лучший бомбардир чемпионата. Это феноменальный прогресс и заслуга игроков, партнеров по команде и руководства клуба. Сычевой лучше владеет мячом, он более мобильный, чем Александр Соболев, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России Сычевой принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 1 результативную передачу.
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