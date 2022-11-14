Источник: «Краснодар» в ближайшее время уволит Сторожука с поста главного тренера

41-летний российский специалист Александр Сторожук, возглавляющий «Краснодар», уже в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает «РБ Спорт».

Согласно информации источника, руководство «быков» недовольно игрой и результатами команды. При этом отмечается, что решение об увольнении Сторожука было принято до матча с «Оренбургом». В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.

Накануне «Краснодар» разгромно проиграл на выезде «Оренбургу» со счётом 1:5, а в турнирной таблице соревнований подопечные Сторожука опустились на восьмое место, набрав 25 очков в 17 турах.

В нынешнем сезоне «Краснодар» провёл 21 матч во всех турнирах, в которых потерпел восемь поражений и одержал девять побед, четырежды сыграв вничью. Контракт со Сторожуком рассчитан до 30 июня 2023 года.

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