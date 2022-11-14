Михаил Кержаков: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кого считает главным конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По мнению голкипера, главным соперником «Зенита» является московский «Спартак». Также он отметил ЦСКА.

«Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Еще ЦСКА, думаю. «Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды, которые я назвал, являются более явными конкурентами, чем «Ростов», на мой взгляд», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Напомним, за 17 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка. Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает московский «Спартак» (36). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).