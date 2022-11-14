Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Изидор: у Франции есть Бензема и Мбаппе. Они могут выиграть чемпионат мира в Катаре

Изидор: у Франции есть Бензема и Мбаппе. Они могут выиграть чемпионат мира в Катаре
Комментарии

Форвард футбольного клуба «Локомотив» Москва Вильсон Изидор заявил, что сборная Франции является фаворитом предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре и может повторить свой успех 2018 года.

«Сборная Франции всё доказала в 2018 году. Она может повторить свой успех и в этот раз. В этой команде есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и целая плеяда высококачественных игроков. Франция может выиграть чемпионат мира в Катаре», — цитирует Изидора «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, выиграв титул на мундиале 2018 года в России. На стартующем через шесть дней турнире в Катаре команда Франции сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Расписание матчей ЧМ-2022
Новость по теме
Мбаппе: я не хотел играть за тех, кто считает меня обезьяной. Но я должен быть примером

Дети Луки Диня отпраздновали непопадание защитника в сборную

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022