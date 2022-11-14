Изидор: у Франции есть Бензема и Мбаппе. Они могут выиграть чемпионат мира в Катаре

Форвард футбольного клуба «Локомотив» Москва Вильсон Изидор заявил, что сборная Франции является фаворитом предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре и может повторить свой успех 2018 года.
«Сборная Франции всё доказала в 2018 году. Она может повторить свой успех и в этот раз. В этой команде есть обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, Килиан Мбаппе и целая плеяда высококачественных игроков. Франция может выиграть чемпионат мира в Катаре», — цитирует Изидора «РИА Новости Спорт».
Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, выиграв титул на мундиале 2018 года в России. На стартующем через шесть дней турнире в Катаре команда Франции сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
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- 14 ноября 2022
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