Никита Хайкин может перейти в «Эвертон»

Голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего россиянина заинтересован «Эвертон», информирует The Telegraph.

Отмечается, что в своё время Хайкин находился в академии «Челси», поэтому Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «Эвертон», хорошо знаком с возможностями голкипера.

Ранее Никита Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт». Соглашение сторон истекает 31 декабря 2022 года. Россиянин выступает за норвежский клуб с 2019 года, за это время он стал двукратным чемпионом Норвегии.

В СМИ появлялась информация об интересе к Хайкину со стороны российских клубов. Позже сообщалось, что Никита хочет играть в Лиге чемпионов, поэтому не рассматривает вариант переезда в РПЛ.

Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным: