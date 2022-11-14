Валерий Карпин рассказал, как прошли переговоры по продлению контракта со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с национальной командой.

«Долгие ли были переговоры по продлению контракта? Переговоров, как таковых, и не было. Есть ли усталость от футбола? Усталость есть обычно перед отпуском», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайшие — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове».