Литвинов: не знаю, что за травма мешает Зобнину приехать в сборную. Это дело его и Карпина
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о невызове в национальную команду одноклубника Романа Зобнина.
«Что за паническая травма мешает Зобнину приехать в сборную? Честно скажу, я не знаю, лично не обсуждал эту тему. Знаю, что у него был разговор с Карпиным, это их личная беседа, но подробностей не знаю.
Никаких наставлений от Абаскаля перед отъездом в сборную не было. Когда футболист уезжает в сборную, спрашивают про здоровье, готов ли. Только такой разговор», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.
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