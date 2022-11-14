Литвинов: не знаю, что за травма мешает Зобнину приехать в сборную. Это дело его и Карпина

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о невызове в национальную команду одноклубника Романа Зобнина.

«Что за паническая травма мешает Зобнину приехать в сборную? Честно скажу, я не знаю, лично не обсуждал эту тему. Знаю, что у него был разговор с Карпиным, это их личная беседа, но подробностей не знаю.



Никаких наставлений от Абаскаля перед отъездом в сборную не было. Когда футболист уезжает в сборную, спрашивают про здоровье, готов ли. Только такой разговор», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сборной России 17 ноября предстоит провести товарищеский матч со сборной Таджикистана, а 20 ноября — со сборной Узбекистана. Обе встречи пройдут на выезде.