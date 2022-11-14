Metro: «МЮ» оштрафует Роналду более чем на € 1 млн за скандальное интервью
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«Манчестер Юнайтед» намерен применить серьёзные санкции к своему нападающему Криштиану Роналду, который публично раскритиковал ситуацию в команде. «Красные дьяволы» намерены оштрафовать португальца на € 1,14 млн за скандальное интервью Пирсу Моргану, информирует Metro.
Напомним, Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности.
Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников. Позже журналист Пирс Морган заявил, что Роналду сам попросил его устроить интервью и осознавал, что получит много критики, ведь «правда может ранить».
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