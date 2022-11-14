«Реал» предложил «Ювентусу» купить Одриосолу

Испанский защитник Альваро Одриосола, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщил авторитетный журналист Николо Скира в своем «твиттере».



Футболист был предложен туринскому «Ювентусу» в последние дни. Одриосола может покинуть «Реал» в январе, однако он не является приоритетной трансферной целью итальянского клуба на данную позицию.



Одриосола является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Испанец стал игроком мадридского «Реала» в 2018-м, но с тех пор принял участие лишь в 43 матчах за команду, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач. Также Альваро отправляли на правах аренды в мюнхенскую «Баварию» и «Фиорентину». В нынешнем сезоне Одриосола на поле не выходил.

Видео обзора матча «Реала» и «Кадиса»:

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