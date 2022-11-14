В «Вольфсбурге» заявили, что не делали предложения «Краснодару» по Сперцяну летом

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер прокомментировал информацию, согласно которой летом клуб пытался организовать трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — сказал Шофер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Metaratings сообщал, что минувшим летом услугами Сперцяна интересовались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия», однако стороны не смогли согласовать переход 22-летнего футболиста. Сообщалось, что стороны могут вернуться к переговорам по окончании сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 14 ноября 2022
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