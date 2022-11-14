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В «Вольфсбурге» заявили, что не делали предложения «Краснодару» по Сперцяну летом

В «Вольфсбурге» заявили, что не делали предложения «Краснодару» по Сперцяну летом
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Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шофер прокомментировал информацию, согласно которой летом клуб пытался организовать трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мы не делали предложений «Краснодару» по Сперцяну прошлым летом. Его нет в шорт-листе «Вольфсбурга», — сказал Шофер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Metaratings сообщал, что минувшим летом услугами Сперцяна интересовались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия», однако стороны не смогли согласовать переход 22-летнего футболиста. Сообщалось, что стороны могут вернуться к переговорам по окончании сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах чемпионата России, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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