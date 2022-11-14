Лингард — о депрессии: стал выпивать в попытке унять боль. Хотел уйти от забот

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард рассказал, как столкнулся с депрессией.



«Я жил на автопилоте. Я общался с людьми, но информация в одно ухо влетала, из другого вылетала. Я словно оцепенел и хотел находиться в этом состоянии, чтобы ничего не чувствовать. У моей мамы была депрессия, и я столкнулся с такой же проблемой. Никто не знал о моих проблемах за пределами поля. Многие думают, что, если ты футболист, живёшь в хорошем доме, у тебя есть деньги, ты можешь справиться с любой проблемой. Но в вопросах здоровья и благополучия всё не так просто. Мы все люди.



Мне было сложно. Вероятно, я испытывал это состояние в течение многих месяцев. Футбол — это моя радость, в то время я не хотел играть. Я не чувствовал, что живу. Матчи будто проходили мимо меня. Я хотел остановиться, сделать перерыв и просто побыть дома. Я стал выпивать в попытке унять боль, хотя никогда не был любителем алкоголя. Когда обнаружил себя сидящим дома и пьющим перед сном, понял, что всё очень плохо. Это не было чрезмерным употреблением, просто небольшие эпизоды в течение недели. Я хотел находиться в состоянии, когда у меня нет ни боли, ни забот. Поскольку мне не на кого было положиться, я прибегал к этому», — приводит слова Лингарда The Guardian.

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