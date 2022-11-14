Эден Азар: не хочу уходить из «Реала». Возможно, моя ситуация изменится после ЧМ в Катаре
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Вингер «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своём будущем в мадридском клубе. Ранее сообщалось, что в стане «сливочных» не видят для бельгийца места в составе команды и не будут препятствовать его уходу.
«Я не хочу уходить из «Реала». Возможно, моя ситуация изменится после чемпионата мира в Катаре.
Конечно, я хочу играть, но выбор за тренером. Я согласен с его решениями, но хочу показать ему, что заслуживаю играть чаще. Когда ты не выходишь на поле, это сложно принять», — приводит слова Азара журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Бельгийцы на групповом этапе турнира в Катаре выступят в квартете F. Их соперниками станут команды Канады, Марокко и Хорватии.
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