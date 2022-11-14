Киммих: не знаю, что будет успехом для Германии на ЧМ-2022. Ожидания немного другие

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился воспоминаниями о вылете национальной команды с ЧМ-2018, а также рассказал о настрое сборной перед турниром в Катаре.



«Никогда в карьере не чувствовал себя так плохо, как после вылета с ЧМ-2018. Мне потребовались недели, чтобы восстановиться психологически. До сих пор помню раздевалку сборной после поражения в матче с Южной Кореей. Полная тишина. Все сидели в тишине. Я схватился за голову и думал о том, как подвёл фанатов, семью, страну. Помню, Йоахим Лёв что-то говорил, но я действительно не понимал, что именно. Состояние зомби. Я зациклился на своём разочаровании.



Я многому научился за последние годы и чувствую дополнительную ответственность за команду и её результаты. В прошлом, возможно, мы слишком много говорили о титуле. Мы забегали вперёд. Честно говоря, этой зимой я и не знаю, что будет для нас успехом. Возможно, присутствуют немного другие ожидания. Может быть, это и хорошо», — приводит слова Киммиха The Players' Tribune.