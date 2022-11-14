Сербский агент Еремич заявил, что не работает над трансфером Сычевого в «Црвену Звезду»

Сербский агент Срджан Еремич прокомментировал информацию, согласно которой он займётся трансфером форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».



«Я не работаю над трансфером Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Звонил ли я ему? Нет», — сказал Еремич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что сербский агент звонил Сычевому, чтобы обсудить переход в клуб из Белграда.

Владимир Сычевой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 15 матчах за «Оренбург» забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Вместе с Квинси Промесом из «Спартака» форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира.

«Оренбург» набрал 25 очков в нынешнем розыгрыше РПЛ и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.