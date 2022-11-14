Сербский агент Еремич заявил, что не работает над трансфером Сычевого в «Црвену Звезду»
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Сербский агент Срджан Еремич прокомментировал информацию, согласно которой он займётся трансфером форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Црвену Звезду».
«Я не работаю над трансфером Владимира Сычевого в «Црвену Звезду». Звонил ли я ему? Нет», — сказал Еремич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что сербский агент звонил Сычевому, чтобы обсудить переход в клуб из Белграда.
Владимир Сычевой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 15 матчах за «Оренбург» забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Вместе с Квинси Промесом из «Спартака» форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира.
«Оренбург» набрал 25 очков в нынешнем розыгрыше РПЛ и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
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