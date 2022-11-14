«Непонятно, что будем смотреть». Карпин — перед показом документального фильма о себе

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии премьерного показа документального фильма о себе.

«Спасибо, что пришли на фильм про меня. Не хотел бросать команду, уезжать с работы. Но вырвался сюда, оставил игроков под присмотром тренерского штаба.



Когда предложили сделать фильм, я спросил: «А что от меня надо?». Понятно, что все под меня подстраивались из-за двух работ. Не очень представляю, что из этого получилось. Самому очень интересно. После фильма что-нибудь скажу. Актёрского ничего не было. Непонятно, что будем смотреть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.