Арбитр Федотов оценил два удаления в дерби «Динамо» — ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалениях в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА (2:1).
«На 79-й минуте Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и показал вторую жёлтую Облякову. Игрок ЦСКА держал Тюкавина двумя руками, плюс был контакт в ногах. Если бы Обляков удерживал чуть подольше, можно было бы говорить о красной карточке за лишение явной возможности забить гол. Так что Безбородов принял правильное решение.
Что касается второй жёлтой Гладышеву на 82-й минуте, это справедливо в том плане, что игрок «Динамо» после свистка просто выбил мяч на трибуну. Если бы он положил корпус и ударил по воротам, можно было бы говорить, что он не слышал свистка. А так это неспортивное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 14 ноября 2022
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:24
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:26
-
21:25
-
21:25
-
21:09
-
21:05
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
20:20
-
20:12
-
20:08
-
19:54
-
19:52
-
19:37
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:01