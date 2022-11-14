Арбитр Федотов оценил два удаления в дерби «Динамо» — ЦСКА

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением об удалениях в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА (2:1).

«На 79-й минуте Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА и показал вторую жёлтую Облякову. Игрок ЦСКА держал Тюкавина двумя руками, плюс был контакт в ногах. Если бы Обляков удерживал чуть подольше, можно было бы говорить о красной карточке за лишение явной возможности забить гол. Так что Безбородов принял правильное решение.



Что касается второй жёлтой Гладышеву на 82-й минуте, это справедливо в том плане, что игрок «Динамо» после свистка просто выбил мяч на трибуну. Если бы он положил корпус и ударил по воротам, можно было бы говорить, что он не слышал свистка. А так это неспортивное поведение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.