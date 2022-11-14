«Нехорошая пауза». И. Федотов назвал проблему судьи в моменте с удалением игрока «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением игрока «Динамо» Ярослава Гладышева в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«К Безбородову побежали игроки ЦСКА, и по картинке у многих сложилось ощущение, что они его уговорили. Если судья изначально хотел показать жёлтую, то, наверное, можно было бы достать её побыстрее. Если не хотел, то Безбородов мог бы задавить игроков ЦСКА своим авторитетом. Нехорошая пауза, которая несвойственна Безбородову. Но додумывать здесь нет смысла», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Динамо» набрало 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (29) — на пятом месте.