Валерий Карпин рассказал, чему научился, работая в армавирском «Торпедо»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какой опыт приобрёл в период работы в армавирском «Торпедо». Этот клуб он возглавлял с 2015 по 2016 год.



«Главное, что дал мне период в Армавире? Самое главное – то, о чём говорил Песьяков: перестал остро реагировать, ругаться на какие-то вещи. Если раньше я не понимал и реагировал на то, как некоторые люди не знают, как сложить два плюс два, теперь я понял, что это возможно.

Я утрирую, переводя на футбол. Ну не могут выполнить абсолютно простую вещь, сложить два плюс два. То есть это нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, с 17 ноября в Okko будет эксклюзивно доступен документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», посвящённый легендарному российскому футболисту и тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.