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Поттер плывёт, а Роналду, кажется, утонул. ХиТ #127

Поттер плывёт, а Роналду, кажется, утонул. ХиТ #127
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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец»

YouTube-канал Гриши

Кирилл кратко объясняет, почему разговоров об увольнении Поттера из «Челси» не должно быть

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