Поттер плывёт, а Роналду, кажется, утонул. ХиТ #127

00:10 – Привет, катаклизм

01:14 – Что творится с «Челси»? А чем симпатичен проект «Ньюкасла»?

18:13 – Жалобы Конте и дубль Бетанкура

25:59 – «Брентфорд» придумал, как остановить Холанда!

41:56 – Проблемы «Аталанты» и ситуация с форвардами «Интера»

51:18 – Ой! Тут появился повод хвалить «Ювентус»

57:52 – Токсичность «ПСЖ» уже совсем не та

01:04:23 – Аутсайдерс просто порвали на Overpass!

01:04:23 – Бомбим из-за интервью Криштиану Роналду

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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец»

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Кирилл кратко объясняет, почему разговоров об увольнении Поттера из «Челси» не должно быть

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