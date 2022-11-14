Поттер плывёт, а Роналду, кажется, утонул. ХиТ #127

00:10 – Привет, катаклизм
01:14 – Что творится с «Челси»? А чем симпатичен проект «Ньюкасла»?
18:13 – Жалобы Конте и дубль Бетанкура
25:59 – «Брентфорд» придумал, как остановить Холанда!
41:56 – Проблемы «Аталанты» и ситуация с форвардами «Интера»
51:18 – Ой! Тут появился повод хвалить «Ювентус»
57:52 – Токсичность «ПСЖ» уже совсем не та
01:04:23 – Аутсайдерс просто порвали на Overpass!
01:04:23 – Бомбим из-за интервью Криштиану Роналду
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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец»
Кирилл кратко объясняет, почему разговоров об увольнении Поттера из «Челси» не должно быть
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