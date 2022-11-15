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Бэйл – о ЧМ-2022: я думаю, что для всех последние три или четыре недели были сложными

Бэйл – о ЧМ-2022: я думаю, что для всех последние три или четыре недели были сложными
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Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о своей готовности перед ЧМ-2022 в Катаре.

«Я полностью здоров и готов к работе. Если мне нужно будет сыграть три матча по 90 минут, я это сделаю. Я думаю, что для всех последние три или четыре недели были сложными, особенно, когда слышали истории о том, как игроки получали травмы и понимали, что пропустят чемпионат мира. Разговаривал с несколькими ребятами, даже для них играть в эти выходные было тяжело морально, и мы просто молимся, чтобы у них вообще не было травм, потому что это такое важное событие», — приводит слова Бэйла Reuters.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Уэльса в одной группе сыграет с США, Ираном и Англией.

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