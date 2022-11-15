Кирилл Новиков: уходить из «Нефтехимика» не собираюсь

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о своём будущем.



«У меня контракт с «Нефтехимиком», сейчас никаких разговоров ни с кем не веду. Уходить никуда не собираюсь. Конечно, любой тренер хочет в РПЛ, удивительного здесь ничего нет. Каждый тренер этого желает. Но моё будущее сейчас связано только с «Нефтехимиком», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».



Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой Новиков может возглавить «Пари Нижний Новгород», который совсем недавно покинул Михаил Галактионов, чтобы возглавить московский «Локомотив». Пост стал вакантным после увольнения немца Йозефа Циннбауэра.



«Нефтехимик» под руководством Новикова занимает 9-е место в Первой лиге, набрав 27 очков в 18 турах. Сам Новиков факт переговоров с «Пари НН» в недавнем интервью опроверг.



«Пари НН» находится на 12-м месте РПЛ, имея в своём активе 19 набранных очков.