Месси: с Луисом Энрике в «Барселоне» я прожил очень важную часть своей карьеры

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о главном тренере сборной Испании Луисе Энрике, с которым они вместе работали в «Барселоне».

«Луис Энрике очень похож на Гвардиолу. У них есть параллели в том, как они готовятся к матчам, схожая философия. Нынешняя игра сборной Испании — это то, чего хочет Энрике. Это очень молодая команда, но они знают, во что играют, они заставляют вас бежать, они отбирают у вас мяч. Они играют одинаково в каждой игре. Это молодая команда, но у них очень чёткие идеи.

Помню, когда мы были в «Барселоне», у нас возник спор на скамейке запасных, который длился некоторое время, а потом… Тогда я себя не контролировал, о чём сразу же пожалел. Я никогда не лукавил и всегда говорил то, что думал. Я ошибался тысячу раз. После того инцидента с Луисом Энрике у нас были впечатляющие отношения. С ним я прожил очень важную часть своей карьеры», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

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