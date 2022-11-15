Приоритет «Барселоны» — переход Гюндогана. Альтернатива — трансферная цель «Арсенала»

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в свою команду полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. 32-летнего немецкого футболист хотят подписать по сниженной цене в январе, либо свободным агентом летом 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, если этот переход не удастся, то «Барселона» переключится на 25-летнего полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, чей контракт также истекает летом следующего года. Бельгийский хавбек является главной трансферной целью лондонского «Арсенала».
Напомним, «Барселона» находится в поисках замены для Серхио Бускетса.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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